Площадь лесных пожаров в Сибири начала сокращаться

Площадь пожаров в лесах Сибири уменьшилась, сообщила Авиалесоохрана.

За сутки площадь пожаров сократилась на 6%. Она составляет 266,4 тыс. гектаров, передает РИА «Новости».

Сообщается о ликвидации 49 лесных пожаров. Продолжают гореть 159, которые активно тушат.

В конце июля сообщалось, что пожары охватили около 3 млн га, в нескольких регионах был введен режим ЧС.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как государство борется с пожарами.

Правительство России решило выделить на тушение лесных пожаров около 6 млрд рублей.

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