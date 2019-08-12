Эксперт разъяснил интерес преступных группировок к ассирийцам

«В конце 80 годов ассирийцам принадлежали будки, где чистили обувь, продавали шнурки и так далее. Но позже этнос проявил себя и в банковском деле», – сказал газете ВЗГЛЯД полковник МВД в отставке Евгений Черноусов, комментируя сообщение о том, что похищенные сотрудниками элитных спецподразделений 136 млн руб. принадлежали ассирийским бизнесменам.

«Еще со времен СССР ассирийцы известны как народ, компактно проживающий в основном в Средней Азии и центральной России, – сказал бывший сотрудник МВД, адвокат Евгений Черноусов. – Это очень закрытая общность, в их среде практически исключены межнациональные браки, семьи они создают исключительно среди своих. У ассирийцев нет своего государства, как у цыган или палестинцев. Но в отличие от цыган, которые не участвуют в политике и живут обособленно, некоторые ассирийцы глубоко вовлечены в финансовую и банковскую сферы».

Как сообщалось ранее, задержанные по подозрению в создании ОПГ сотрудники подразделений «Альфа», «Вымпел» и управления «К» ФСБ России начали давать показания. С их слов, которые приводит РБК, похищенные ими 136 млн рублей принадлежали ассирийским бизнесменам, которые занимались обменом валют на рынке «Москва» в Люблино. По версии следствия, в общей сложности на счету силовиков от 5 до 12 преступных эпизодов. Их деятельность сотрудники главного управления собственной безопасности МВД России разрабатывали около года.

Директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров пояснил газете ВЗГЛЯД, что ассирийцы – это потомки жителей Древней Ассирии, государства существовавшего в северном Междуречье (нынешняя территория Ирака) с 3 тысячелетия до н.э. до середины 1 тысячелетия до н.э. По оценке историков и лингвистов, непосредственными предками ассирийцев было семитское христианское население, которое жило в Месопотамии к моменту арабского завоевания (VII век нашей эры). Народ и сейчас говорит на арамейском языке – наречии, на котором говорил Иисус Христос.

«Ассирийцы – один из древнейших христианских народов, эта религия распространилась среди ассирийцев в 1 веке н.э. У их веры целый ряд направлений», – пояснил эксперт. Часть представителей данного народа принадлежит к древней Ассирийской церкви Востока, часть – халдеи-католики. «Внутри народа ассирийцев, в связи с этим, возникает много конфликтов на фоне религиозной разобщенности», – рассказал эксперт. По его словам, большая ассирийская община существовала в Ираке, в районе Мосула. Немало ассирийцев раньше проживало и в Турции, но во время геноцида, основной жертвой которого стали армяне, 800 тысяч человек было вырезано, другие бежали. На северо-востоке Сирии тоже проживает ассирийская община. «В Армении их несколько десятков тысяч, квота в парламенте даже есть. В Иране тоже достаточно большая община с местами в парламенте. В Москве живут ассирийцы с конца 19 века», – добавил Багдасаров.

В России ассирийцы – переселенцы из Персии появились впосле русско-персидской войны 1826–1828 годов, во время которой они оказывали помощь русской армии. После русско-турецкой войны 1877-78 годов на территорию Российской империи переселилась группа ассирийцев из Турецкого Курдистана. Во время Первой мировой, когда христиане-ассирийцы выступили против османских властей и подверглись гонениям, порядка полусотни тысяч человек ушло в Россию. Ассирийцы сражались в рядах советской армии. При этом малый народ стал, наряду с крымскими татарами, немцами Поволжья и некоторыми другими национальностями, жертвой принудительных переселений.

В послевоенные годы представители ассирийского народа внесли свой вклад в советскую, а потом и российскую культуру и науку. Известный хирург-онколог, академик Михаил Давыдов в 2006-2011 годах возглавлял Российскую академию меднаук. Но существует мнение, что наиболее известной представительницей российских ассирийцев является целительница Джуна Давиташвили, урожденная Евгения Сардис. Сейчас больше всего ассирийцев живет в Краснодарском крае (более 3 тысяч человек), на втором месте – Москва (около 2 тысяч), всего в России – около 13 тысяч представителей этого этноса.

«Ассирийцы очень близки к еще более малочисленной этнической группе – езидам... Ассирийцы и езиды, как они сами не раз заявляли мне в личных разговорах, считают себя родственными народами, близкими по крови, как, например русские и украинцы. По их собственным словам, между двумя их народами есть конечно различия, но они небольшие», – поделился Евгений Черноусов.

По словам эксперта, еще в конце 80 – начале 90 годов сообществу ассирийцев «принадлежали будки, которые стояли по всей Москве, в этих ларьках чистили обувь, продавали шнурки и так далее». Этот «малый бизнес» существовал с советских времен. Но одновременно с этим, складывались и этнические преступные сообщества. Сейчас ассирийцы-коммерсанты оказались жертвой криминала, отмечает Черноусов, их коммерческая деятельность оказывалась объектом интереса и ассирийских этнических преступных групп. Преступники использовали вполне естественную связь ассирийских диаспор во многих странах мира для своих целей. Во времена СССР, банковское дело было криминальной специализацией преступников, принадлежащих к этой национальности, «как например, золото – специализацией этнической мафии ингушей и так далее», полагает Черноусов.

Выявлять и разрабатывать преступную деятельность представителей малых этносов в Советском союзе было крайне затруднительно из-за их обширных связей во властных структурах на всех уровнях – в том числе, в правоохранительных органах, утверждает собеседник.

«При расследовании таких преступлений нам в те времена приходилось приглашать в Москву сотрудников из других городов, сторонних людей, чтобы избежать утечки информации», – рассказал полковник МВД в отставке.