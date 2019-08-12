Суд назвал неэффективным расследование дела против Пирумова

Расследование второго уголовного дела в отношении бывшего замминистра культуры Григория Пирумова было неэффективным, считает Мосгорсуд.

К такому выводу суд пришел в процессе принятия решения об освобождении Пирумова под домашний арест до 16 ноября.

«Суд отметил неэффективную организацию предварительного следствия (уголовное дело возбуждено 16 мая 2018 года, тогда как лингвистическая судебная экспертиза, результаты которой еще не получены, назначена лишь 28 января 2019 года)», – сообщили в пресс-службе суда ТАСС.

Напомним, Пирумов был арестован в мае 2018 года по уголовному делу о хищении не менее 450 млн рублей при ремонте «Эрмитажа». 7 августа суд удовлетворил ходатайство бывшего замминистра культуры об условно-досрочном освобождении.