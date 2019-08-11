В боях с террористами в Сирии погибли более 20 военных

Свыше 20 сирийских военных погибли в боях с террористами 10 и 11 августа, сообщает российское Минобороны.

В субботу боевики напали на позиции сирийских войск у населенного пункта Икко. В воскресенье террористы атаковали в направлении Мурек-Ачан и Кафер-Айн – Кафер-Нбуда. В атаках участвовали до 700 боевиков, передает РИА «Новости».

Правительственные силы Сирии отразили нападения, но погибло 23 военных. Кроме того, семь человек получили ранения.

Указывается, что «боевики понесли тяжелые потери».