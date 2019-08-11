Британские антифашисты потребовали прекращения военной помощи Украине

Напротив резиденции британского премьер-министра в Лондоне состоялся митинг, участники которого потребовали от правительства Соединенного Королевства прекратить оказывать военную помощь Украине для скорейшего мирного урегулирования конфликта в Донбассе.

Участники акции распространяли листовки с информацией о ситуации на Украине, обращая внимание прохожих на недопустимость сотрудничества украинской власти с представителями ультраправых националистических организаций, проблему дискриминации русскоязычного населения и состояние гражданского конфликта на востоке Украины, передает ТАСС.

Протестующие также требовали проведения тщательного расследования поджога радикальными националистами Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году и призывали к выполнению Минских соглашений Киевом.

«Мы находимся здесь, напротив Даунинг-стрит, потому что британское правительство предоставляет военную помощь Украине, направляя туда инструкторов для обучения военнослужащих украинской армии. Это недопустимо, поскольку в 2014 году десятки радикалов из добровольческих батальонов были интегрированы в украинскую армию и направлены на передовую в Донбасс. Мы были союзниками во Второй мировой войне против нацистской Германии. И мы не считаем, что Великобритания должна помогать государству, где отсутствует демократия, где запрещают политические партии и их символы, закрывают газеты, радиостанции и телеканалы», – заявил член центрального комитета «Новой коммунистической партии Великобритании» Тео Рассел.

Уроженка Донбасса Татьяна Фомина, которая покинула свою родину в 16 лет и уже десятки лет проживает в Великобритании, пришла на митинг, поскольку сопереживает своим родственникам.

«Первые снаряды, которые были выпущены по Донецку, упали на улице Розы Люксембург, неподалеку от двора, в котором я выросла. Я была шокирована, поскольку мы выросли под Знаменем Победы в Великой Отечественной войне и никто не ожидал, что с этим может столкнуться наше поколение», – поделилась женщина.

Ранее украинский посол раскрыл размеры военной помощи со стороны США.

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