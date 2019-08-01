Пнувшую бездомного сотрудницу Росреестра уволили в Перми

Сотрудница Росреестра в Перми была уволена по причине неподобающего поведения после публикации видео, на котором она бьет бездомного на улице.

«Необходимо оставаться человеком в любой жизненной ситуации. Подобное поведение недопустимо ни для кого, а для госслужащего – тем более», – заявила руководитель ведомства Виктория Абрамченко местному порталу 59.ru.

Она отметила, что для госслужащих основополагающими принципами являются признание, соблюдение и защита прав и свобод человека.

Ранее «АиФ-Прикамье» опубликовало видеозапись, на которой женщина бьет лежащего на земле у входа мужчину с требованием уйти. После проведения проверки МВД героиня видео была уволена.

Сотрудники ведомства рассказали СМИ, что мужчина в течение месяца часто приходил на крыльцо и распивал спиртные напитки с другими бездомными.

В мае СК завел дело в отношении главы Цунтинского района Дагестана Шамиля Магомедова по подозрению в избиении человека в здании администрации.