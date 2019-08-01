Названы лучшие работодатели в России

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, в котором россияне выбрали лучших работодателей страны.

Главными критериями при выборе работы жители России назвали высокую зарплату, своевременное выполнение обязательств работодателем, а также соблюдение норм безопасности и благоприятный психологический климат, передает ТАСС.

На первой строчке рейтинга оказалась корпорация «Газпром». В этой компании хотели бы работать порядка 40% опрошенных. На второй позиции расположились «Российские железные дороги», в РЖД хотели бы трудиться 23% респондентов. Тройку лучших замыкает «Роснефть» – 18% голосов.

Кроме этого россияне хотели бы работать в Сбербанке (14%), «Лукойле» и «Аэрофлоте» (по 12%).

В одной из энергетических компаний (например, «Русгидро» или ФСК ЕЭС) хотели бы работать 9% опрошенных. Столько же выбрали бы «Норильский никель» (9%).

Еще 7% отдали бы предпочтение компаниям ВТБ и «ВТБ 24». Реже респонденты выбирали компании, оказывающие услуги сотовой связи – МТС (3%) и «Билайн» (2%).

Ранее результаты опроса ВЦИОМ показали, что россияне считают отечественный флот сильнейшим в мире.