Писатель Натан Дубовицкий выпустил повесть про войну в Донбассе

Журнал «Русский пионер» опубликовал отрывок повести «Подражание Гомеру» про войну в Донбассе, автор которой пишет под псевдонимом Натан Дубовицкий.

«Это о войне в Донбассе, о любви в Донбассе, это история о мемориальных войнах, которые происходят в конце XXI века. Это то, чего никогда до сих пор на эту тему не было, хотя бы потому, что на эту тему ничего и не было вообще. Отважен Натан Дубовицкий. Отважны его герои. Но и мы, его читатели, отважны тоже», – написал в предисловии к отрывку главный редактор «Русского пионера» Андрей Колесников.

Он отметил, что полный текст повести будет опубликован в ближайшее время.

В самом тексте фигурируют позывные бойцов Треф, Строгий, Фреза, Минус, Рыжий и т.д.

Считается, что за псевдонимом Натан Дубовицкий скрывается помощник президента России Владислав Сурков.