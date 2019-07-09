Политолог: Эстония - это не европейская страна XXI века

«Чем больше будет таких явлений, тем проще нам будет доказать то, что Эстония – это не европейская страна XXI века, а маленький островок, убежище для неонацистских идей», – сказал газете профессор Николай Межевич, комментируя призыв спикера парламента Эстонии установить памятник солдатам СС.

«Это в общем-то понятно специалистам, но нуждается в стройной системе доказательств. И лучшие доказательства представит эстонская сторона», – считает профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Николай Межевич. По его мнению, такое «великолепное начинание», как восстановление памятника солдатам СС, показывает, что Эстония «скатывается в фашистское болото».

Как сообщил во вторник Delfi, восстановить памятник в честь эстонских солдат, воевавших на стороне Германии во время Второй мировой войны, призвал спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас, представляющий Консервативную народную партию. Этой же точки зрения придерживается однопартиец Пыллуааса, депутат Европарламента Яак Мадисон.

«Поскольку эти мужчины воевали за независимость Эстонии, то, вне всякого сомнения, мы должны чтить их память», – заявил Мадисон.

История с барельефом с солдатом в форме 20-й эстонской дивизии СС началась еще в 2002 году. Тогда он был установлен в городе Пярну. Надпись под барельефом гласила: «Эстонцам, сражавшимся в 1940-1945 годах против большевизма и за восстановление независимости Эстонии». Вскоре городские власти демонтировали памятник. В 2004-м памятник нашел пристанище в местечке Лихула. Но вскоре монумент снова снесли.

В то же время Межевич уверен, что восстановлен памятник не будет.

«Евросоюз не поймет. У Европы в целом сложилось абсолютно неправильное восприятие Эстонии как некоей жертвы советского, а еще досоветского – немецкого, шведского и непонятно еще какого периода обид со стороны великих соседей. Эта модель восприятия Эстонии очень устойчивая. Из-за этого ей прощают безумное количество вещей, которые не прощают другим, – например, лишение сотен тысяч людей права на гражданство, политические преследования», – сказал Межевич.

Эксперт отметил, что по совпадению как раз во вторник прошел очередной обыск у руководителя некоммерческой организации, объединяющей защитников русских школ.

«Но, конечно, европейское терпение не беспредельно. Сидящие у власти в Эстонии консерваторы сами позволяют себе учить Европу о том, какой национализм правильный. Чем больше это будет вызывать раздражение, тем быстрее Эстонии помогут вылечить свой политический класс», – предполагает Межевич.