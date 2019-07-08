Москвичей решили опросить о похоронном бизнесе

Мэрия Москвы объявила тендер стоимостью 1,1 млн рублей на организацию соцопроса москвичей об их отношении к системе ритуального обслуживания в столице.

Открытый конкурс проводится «на оказание услуг по мониторингу общественного мнения о системе ритуального обслуживания в городе Москва». Целью опроса является выяснение мнения москвичей о мерах по развитию сферы, анализу основных проблем и поиску их решений, передает «Интерфакс».

Напомним, расследованиями о похоронном бизнесе занимался журналист Иван Голунов, которого в начале июня задержали по делу о наркотиках, однако затем сняли с него обвинения.