Комитет Госдумы поддержал ограничение импорта вина и воды из Грузии

Комитет по международным делам Госдумы поддержал предложение фракции «Единой России» ограничить импорт вин и минеральной воды из Грузии, а также о запрете денежных переводов между странами, заявил председатель комитета Леонид Слуцкий.

Он выразил мнение, что правительство примет дополнительные меры к ограничениям, предложенным «Единой Россией». «То, что произошло, находится за гранью здравого смысла, за гранью добра и зла, и подобные вещи абсолютно непозволительны», – передает его слова «Интерфакс».

«Мы ждем извинений и сейчас. Не знаю, последуют ли извинения. Не уверен, но в такой ситуации они, безусловно, должны последовать от руководства страны, от руководства парламента. Думаю, буквально день-два покажут, готово ли на это руководство Грузии», – сказал депутат.

Ранее сообщалось, что фракция «Единая Россия» в Госдуме намерена поднять на Совете палаты вопросы о прекращении поставок из Грузии вина и воды и о запрете денежных переводов в эту страну.

В июне из-за визита в Тбилиси депутатов Госдумы России на сессию Межпарламентской ассамблеи православия в грузинской столице начались беспорядки и вылились во внутриполитический кризис. На фоне антироссийских выступлений в Тбилиси президент России Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок из России в Грузию.

Очередной конфликт произошел 7 июля, когда на телеканале «Рустави 2» телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу с ругани в адрес российского руководства. Власти Грузии обвинили его в провокации, жители Тбилиси вышли на митинг у здания телеканала.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что произойдет с Грузией в случае разрыва торговых и экономических отношений с Россией.