Премьер Грузии назвал партию Саакашвили «антигосударственной»

Премьер Грузии Мамука Бахтадзе в связи с высказываниями тележурналиста «Рустави-2» в адрес Владимира Путина заявил, что партия экс-лидера страны Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» хочет нанести вред грузинской государственности, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Он сказал журналистам, что высказывания ведущего «Рустави-2» Георгия Габуния следует расценивать «не как отдельно взятые полностью неприемлемые фразы», а как «годами копящуюся «националами» агрессию по отношению к собственному народу».

«Грузинский народ увидел, что движет этой деструктивной силой. В интересах националов – нанесение вреда грузинской государственности, создание проблем народу Грузии», – отметил глава кабмина.

«Мы увидели полностью аморальные и возмутительные действия. Это была спланированная грязная провокация, направленная на дестабилизацию в Грузии и ущемление наших национальных интересов. Но мы не допустим такого сценария», – сказал Мамука Бахтадзе.

Вечером в Тбилиси общественность вновь намеревается провести митинг протеста у телекомпании «Рустави-2» в связи с высказываниями Георгия Габуния.

Накануне на грузинском телеканале «Рустави 2» телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу с ругани в адрес российского руководства. Власти Грузии обвинили его в провокации, а жители Тбилиси вышли на митинг у здания телеканала, после чего вещание канала прервалось до утра понедельника.

МИД России осудил выходку телеведущего, в Кремле инцидент сочли «большим позором для грузин».

Газета ВЗГЛЯД писала, каких последствий стоит ждать после скандального телеэфира.