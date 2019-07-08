Boeing экстренно приземлился во Внуково после ЧП на борту

Рейс Москва – Берлин авиакомпании «Ютэйр» благополучно приземлился во Внуково, сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Самолет Boeing 737 (рейс UT705), развернувшийся в небе Литвы из-за неполадок в системе кондиционирования, благополучно приземлился», – сказали в пресс-службе воздушной гавани, передает ТАСС.

В пресс-службе «Ютэйр» подтвердили, что возвращение в аэропорт отправления произошло из-за датчика системы кондиционирования.

«Экипаж принял оперативное решение вернуться в аэропорт вылета, предупредил об этом диспетчерские службы и выполнил разворот с эшелона. Маневр был выполнен в штатном режиме, самолет вернулся во Внуково. Посадка прошла в штатном режиме в 13:48 мск», – пояснили там.

Экипаж быстро и грамотно оценил сложившуюся ситуацию и действовал в интересах безопасности пассажиров, добавили в компании.

Ранее сообщалось, что Boeing 737 авиакомпании «Ютэйр» подал сигнал о ЧП на борту и направился в аэропорт отправления.