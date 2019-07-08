Boeing 737 рейса Москва – Берлин готовится к экстренной посадке во Внуково

Boeing 737 авиакомпании «Ютэйр» подал сигнал о ЧП на борту, самолет готовится приземлиться во Внуково, сообщил источник в авиаслужбах.

«Самолет следовал из Москвы в Берлин. Во время полета возникли неполадки в системе кондиционирования. Экипаж принял решение вернуться в Москву, развернувшись над Каунасом (Литва)», – сказал собеседник ТАСС.

Отмечается, что борт вернулся в Московскую воздушную зону, посадка планируется через 30-40 минут.

Борт подал сигнал о ЧП над литовским городом Каунас, там он совершил разворот и пошел на снижение, об этом свидетельствуют данные портала «Флайтрадар».

Ранее в понедельник самолет авиакомпании S7 совершил вынужденную посадку в Братске из-за смерти пассажирки на борту.