В Керченском проливе начался демонтаж временных мостов

Строители в Керченском проливе начали демонтаж рабочих мостов, соединявших участки стройки.

«Сборно-разборные металлические конструкции 3,5 года обеспечивали перемещение и работу тяжелой техники в акватории и бесперебойную доставку материалов на протяжении всех 19 км», – сообщается на сайте инфоцентра «Крымский мост».

Демонтаж проводится вместе с водолазами, которые помогают поднимать наверх трубчатые сваи рабочих мостов, находящиеся на разной глубине.

Трубы срезают при помощи электрокислородной резки ниже линии размыва морского дна, сваи и пролетные строения отправляют на стройплощадку, после чего их переправят на новые объекты в других регионах.

«Благодаря рабочим мостам большой Крымский мост поднялся из воды и набрал нужную высоту. Сейчас все процессы сосредоточены наверху, на железнодорожных пролетах: идет укладка рельсов, балластировка пути, устройство системы освещения железной дороги и архитектурной подсветки фарватерного участка. Предстоит большой объем работы по монтажу устройств сигнализации, централизации и блокировки. «Времянки» выполнили свои задачи и демонтируются. Акватория остается чистой», – отметил заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам компании «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин.

В середине июня по Крымскому мосту проложили первый железнодорожный путь.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД