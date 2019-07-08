В России запланировали построить соединяющую Китай и Европу частную трассу

Премьер-министр Дмитрий Медведев одобрил проект первой частной магистрали в России, которая соединит Европу и Китай, пишут СМИ со ссылкой на копию протокола совещания у главы правительства.

Подлинность протокола подтвердил «Ведомостям» пресс-секретарь Медведева.

Отмечается, что протяженность трассы должна составить почти 2 тыс. километров. Планируется, что дорога станет самым коротким маршрутом для перемещения грузов между Европой и Китаем.

Проект инициировала «Русская холдинговая компания». Издание отмечает, что Медведев поручил Минтрансу, Минстрою, Минфину и Минэкономразвития провести консультации для компании по вопросам привлечения инвесторов, в том числе из Китая.

Компания уже выкупила порядка 80% земель в коридоре будущей дороги.