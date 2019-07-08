Путин внес на ратификацию в Госдуму протоколы об изменениях в соглашении ОДКБ

Президент Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму пакет законопроектов о статусе наблюдателя в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и уточнении полномочий стран-представителей в организации.

На ратификацию предложены второй и третий протоколы о внесении изменений в Соглашение о правовом статусе ОДКБ от 7 октября 2002 года, которые были подписаны в Астане 8 ноября 2018 года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на базу данных нижней палаты парламента.

По данным пояснительной записки, положения второго протокола уточняют понятие «представители государств-членов» ОДКБ, вводятся должности постоянного и полномочного представителя, заместителя генерального секретаря и определяются их понятия.

Также протокол устанавливает привилегии и иммунитеты генсеку организации и членам его семьи, его заместителям и членам их семей в объеме согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года.

В третьем протоколе оговорено предоставление государствам, не входящим в ОДКБ, и международным организациям статуса наблюдателя при их заинтересованности в изучении правовой базы, опыта и практики деятельности ОДКБ. Помимо этого, государствам и организациям, которые намерены развивать отношения взаимовыгодного сотрудничества с ОДКБ, может быть предоставлен статус партнера ОДКБ.

«Порядок получения и прекращения статусов наблюдателя при ОДКБ и партнера ОДКБ определяется соответствующими положениями, утверждаемыми Советом коллективной безопасности ОДКБ», – уточнено в пояснительной записке.

Согласно отзыву правительства, оба законопроекта ранее поддержал Кабмин, а представлять их в Государственной думе и Совете Федерации при рассмотрении будет замминистра иностранных дел Александр Панкин.

Ранее сообщалось, что в Совбезе России обвинили НАТО в подготовке антироссийских режимов в странах ОДКБ.