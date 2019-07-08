Захарова отреагировала на выходку в эфире «Рустави 2»

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова отреагировала на поведение грузинского ведущего Георгия Габунии, который в эфире телеканала «Рустави 2» позволил себе нецензурно обругать российское руководство.

Отвечая на просьбу РИА «Новости» прокомментировать ситуацию, Захарова подчеркнула, что это «беда Грузии». Каких-либо деталей к сказанному она не добавила.

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Напомним, телеведущий Георгий Габуния в эфире «Рустави 2» оскорбил руководство России, используя нецензурные выражения. Власти Грузии обвинили его в провокации, а жители Тбилиси вышли на митинг у здания телеканала, после чего вещание канала прервалось до утра понедельника.

Множество пользователей социальных сетей, журналисты, блогеры, общественные деятели осудили Габунию и выразили опасение, что отношения двух стран могут обостриться еще больше.

Сотрудники телеканала «Рустави 2» начали увольняться в знак протеста.

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