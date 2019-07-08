Спецназовцу из Того после депортации из России грозит смерть

Бывшего спецназовца из Того Бозобэйида Батому, который на протяжении пяти лет безуспешно пытался получить политическое убежище, депортируют из России. О высылке Батомы сообщили в брянском управлении МВД.

Батому должны депортировать утром 8 июля из аэропорта Домодедово, передает «Интерфакс».

Как сообщает благотворительная организация «Гражданское содействие», Батома – бывший гвардеец боевого подразделения президента Республики Того. В 2014 году он принимал участие в разгоне антиправительственных митингов, но отказался присоединиться к операции по устранению лидера оппозиции. Он отпустил двух задержанных, которым грозила смертная казнь. За неповиновение Батома был отправлен в тюрьму, где подвергался пыткам.

Батоме удалось бежать в Россию, помощь ему оказал один из освобожденных им оппозиционеров. Он жил в подмосковной Балашихе, зарабатывал раздачей листовок, затем устроился на стройку в Бутово. В сообщении говорится, что в Москве он был ограблен, лишился фотоаппарата со снимками, подтверждающими его историю.

В 2015 году ему было отказано в статусе беженца. Рассказ Батомы посчитали выдумкой. Три года спустя, в 2018-м, управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев рассмотрело дело Батомы, признало, что он нуждается в защите, и начало готовить его переезд в безопасную страну.

Тоголезец предпринял неудачную попытку получить убежище в Белоруссии, но его выслали обратно в Россию. 18 июня суд в отсутствие Батомы принял решение о его депортации за пределы России. Правозащитники обжаловали решение суда 1 июля, подготовка к судебному разбирательству назначена на 22 июля.

«УМВД по Брянской области считает, что препятствий к осуществлению депортации нет. И сейчас Бозобэйиду Батому везут в аэропорт, чтобы депортировать в Того – на верную смерть», – подчеркивает благотворительная организация.