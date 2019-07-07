Команда Зеленского заткнула ему рот ради рейтинга

Президенту Украины Владимиру Зеленскому его же команда не дает выступать, чтобы сохранить рейтинг партии «Слуга народа», заявил сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович.

По словам Рабиновича, Зеленского «сейчас не пускают, чтобы он что-нибудь не сказал, высказываются отдельные члены команды», передает «112 Украина».

Рабинович считает, что рейтинг президентской партии «Слуга народа» падает из-за невыполнения предвыборных обещаний Зеленского.

Сопредседатель «Оппозиционной платформы – За жизнь» заявил, что «под видом молодой команды президента» на Украину «приехала вся группа Сороса», а там, «куда приходит Сорос со своими щупальцами, страны уничтожаются».

Рабинович упрекнул команду президента в том, что в ней непонятно кто чем занимается.

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«Сегодня была интересная история – пересечение прошлой власти и нынешней, какой-то уровень ужасающей некомпетентности, вот сегодня это было так красиво. Сначала аппарат президента Украины нового…написал… «и вот мы в столице Канады находимся, в такой-то». Знаете, где столица Канады? Они написали Монреаль. На это пишет Геращенко из прошлой власти… «они такие нехорошие, не знаю географию, что Гаага – столица Голландии». То есть ни те не знают про Амстердам, ни те про Оттаву ничего не знают. Как это все странно, все ниже и ниже мы опускаемся», – сказал Рабинович.

Напомним, в Сети появилось видео со странным поведением Зеленского на совещании в Ужгороде. Некоторые пользователи заподозрили президента Украины в употреблении наркотиков. На днях сообщалось, что у партии «Слуга народа» начал падать рейтинг, однако она продолжает сохранять лидерство в предвыборной гонке в Верховную раду.

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