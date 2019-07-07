Москалькова решила ответить на избиение девочки из Ингушетии новым законом

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что намерена предпринять в связи с избиением в Ингушетии семилетней девочки.

Москалькова взяла на контроль ситуацию с избитой в Ингушетии девочкой, передает РИА «Новости».

Омбудсмен заявила, что намерена добиться «скорейшего принятия давно назревшего закона» о противодействии насилию в семье. Москалькова заверила, что использует для этого все имеющиеся у нее возможности, пишет «Москва 24».

Кроме того, она отметила, что случившееся в очередной раз «подвигает» Россию «к рассмотрению вопроса о ратификации Стамбульской конвенции».

Она назвала «нынешнюю ситуацию совершенно нетерпимой» и «противоречащей всем цивилизационным нормам».

Стамбульская конвенция – международное соглашение Совета Европы против насилия в отношении женщин и насилия в семье. Подписана 46 странами и ЕС.