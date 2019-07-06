Россия выступила с инициативой наднационального закона

Делегация России в Парламентской ассамблее ОБСЕ предложила разработать модельный закон, который бы прописал единый подход к оценке нацизма и предусматривал уголовное наказание за приверженность к таким идеям.

«Может быть, нам стоит выйти на обсуждение какого-то наднационального проекта, может быть, модельного закона, который дал бы возможность бороться и подойти в едином ключе к этой проблематике нашим странам», – сказал член российской делегации, депутат Госдумы Артем Туров, выступая на круглом столе на полях Парламентской ассамблеи ОБСЕ, передает РИА «Новости».

По его словам, у стран должен быть «один понятийный аппарат», «один подход к этим проявлениям».

Он отметил, что это стало бы продолжением резолюции «О борьбе с ксенофобией, агрессивным национализмом и связанной с ними нетерпимостью», которую Россия вынесет на обсуждение ПА ОБСЕ.

Между тем ранее в субботу комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию о непризнании Крыма частью России.