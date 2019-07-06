Суд отказался снимать Саакашвили с выборов в Раду

Суд в Киеве не удовлетворил иск «Партии пенсионеров» с требованием отменить регистрацию экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в качестве кандидата в депутаты на выборах в Верховную Раду.

«В удовлетворении административного иска «Партии пенсионеров Украины к Центральной избирательной комиссии (третье лицо – партия Михаила Саакашвили «Движение новых сил») о признании противоправным и отмене постановления 1382 (о регистрации Саакашвили кандидатом в депутаты) ... отказать полностью», – заявил судья, трансляция велась на странице партии «Движение новых сил» в Facebook.

Ранее «Партия пенсионеров» подала в суд иск к ЦИК с требованием отменить регистрацию Саакашвили как кандидата в депутаты. Причиной иска члены партии назвали то, что Саакашвили не жил на Украине в течение прошлых 5 лет, как того требует закон.

Также на Украине заявили о незаконной регистрации кандидатами в Раду Саакашвили и блогера Анатолия Шария.