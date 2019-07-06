Стало известно о смертельной опасности для экипажа «Федерации» при запуске с Восточного

Экипаж нового космического корабля «Федерация» может погибнуть при аварийном приземлении в Тихом океане, так как в этом регионе нет высокоскоростных спасательных судов, заявил глава отдела развития бизнеса пилотируемых программ Игорь Верховский.

«При выведении пилотируемого космического корабля «Федерация» с космодрома Восточный сейчас есть колоссальная проблема в случае возникновения нештатной ситуации. Мы попадаем в акваторию Тихого океана, где у нас нет никаких высокоскоростных судов принадлежащих ВМФ или гражданскому флоту», – цитирует РИА «Новости» Верховского.

По его словам, чтобы добраться до места приводнения экипажа, понадобится несколько суток, за это время моно потерять экипаж.

«Это проблема и здесь молодежь может развивать средства, использующие экранный эффект – экранопланы должны быть», – добавил Верховский.

Глава отдела также подчеркнул, что изначально планировалось совершить реактивную посадку корабля, однако «в России таких полигонов очень немного».

«Скорее всего, от таких реактивных парашютных посадок придется отказаться, а попытаться садиться на существующие площадки», – пояснил Верховский.

Первый беспилотный запуск «Федерации» запланирован на 2022 год, в 2023 году состоится полет к МКС в автоматическом режиме. В 2024 году корабль должен доставить первый экипаж на МКС.

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