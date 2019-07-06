Шредер раскритиковал Трампа за превращение друзей в вассалов

Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер в интервью газете Handelsblatt раскритиковал политику американского президента Дональда Трампа, направленную на то, чтобы превратить друзей в вассалов.

«Под флагом свободы и рыночной экономики он (Трамп – прим. ВЗГЛЯД) преднамеренно разрушает основанную на правилах мировую экономическую систему», – приводит его слова ТАСС.

«Опасно в Трампе то, что он пытается даже друзьям и союзникам предписывать, что делать в политическом и экономическом плане. Если сказать откровенно, это означает, что ему нужны не партнеры, но вассалы», – подчеркнул экс-канцлер.

Он также возмутился действиями американского посла в Германии Ричарда Гренелла, который открыто выступает с критикой в адрес германского оборонного бюджета и делает выпады в сторону германского автопрома.

«Здесь я хотел бы от правительства ФРГ, чтобы оно как-нибудь предупредило бы, что его это никак не касается. Мы все же не банановая республика», – подчеркнул Шредер.

Ранее Шредер заявлял, что Германия не должна допускать диктата США в торговой сфере, так как это грозит серьезными последствиями.