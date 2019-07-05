Канделаки предрекла, что «коллективный Саакашвили» в Грузии сойдет на нет

«Коллективный Саакашвили» в Грузии рано или поздно сойдет на нет, заявила телеведущая Тина Канделаки. Она призвала сохранить все, что объединяет Россию и Грузию для тех времен, когда «морок сойдет», чтобы в будущем было легче «писать новую страницу сотрудничества и дружбы».

Канделаки отметила, что в последние недели новостные ленты были переполнены новостями о Грузии. «Протесты, обвинения России в оккупации 20 процентов территории некогда братского государства, «диванная аналитика» с призывом разорвать все связи и многочисленные интервью грузинских оппозиционеров о том, что власть, имеющую связь с русскими, необходимо срочно свергнуть», – перечислила она в своем Telegram-канале.

По словам телеведущей, «истерикой» заразились и некоторые грузинские артисты, в том числе певица Нино Катамадзе, «львиная часть выступлений которой приходится именно на Россию». «Артистка, чей звездный час настал в эпоху Михаила Саакашвили, решила отблагодарить своего патрона, подбросив еще одно полено в костер истерики», – отметила она.

«К сожалению, у грузинского гостеприимства и добродушия нет своих СМИ, которые могли бы уравновесить повестку, урезонить маргиналов и романтиков ненависти. Сегодня ими с легкостью управляют политики, заинтересованные в углублении хаоса внутри и вокруг Грузии. Они хотят стереть и переписать историю с удобной точки, забывая, что исторические процессы никогда не возникают в вакууме, а братский характер русского и грузинского народов выстраивался на протяжении столетий взаимовыручки и борьбы за общую свободу плечом к плечу», – написала Канделаки.

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«Знаете ли вы, что общего между Берлином и городом Джвари на западе Грузии? Именно в этом маленьком городке родился разведчик Мелитон Кантария. Вместе с сержантом Михаилом Егоровым младший сержант Кантария водружал Знамя Победы над Рейхстагом ранним утром 1 мая 1945 года. Самое интересное, что в этом рискованном и символическом действии отразилась роль грузинских солдат в Великой Отечественной войне, которые совершили большое количество подвигов в борьбе против фашистов», – напомнила она.

«В Битве за Москву отличился Герой Советского Союза генерал-полковник Чанчибадзе, который во главе 107-й мотострелковой дивизии прорвал линию фронта и прошел по тылам немецкой армии, уничтожив тысячи немецких солдат. За Москву сражались морские пехотинцы в будущем контр-адмирала Сухиашвили и состав бронепоезда, присланного из Тбилиси под командованием майора Джахиева, большинство экипажа которого составляли грузины. Список грузинских героев этого сражения состоит из десятков прославленных имен», – добавила Канделаки.

«Одним из организаторов обороны Ленинграда был генерал-полковник Мжаванадзе, под обстрелом и бомбежками наводил и ремонтировал мосты инженер-лейтенант Хомерики. Летчик Джабадари и майор Гамилагдашвили героически обороняли Одессу, а воинская часть последнего позже была высажена в Крыму и обороняла Севастополь. 16 военных кораблей потопил на Черном море капитан первого ранга Иоселиани. Грузинские воины десантировались в Крыму и в 1943 году. Пулеметчик Самхарадзе, ставший Героем Советского Союза, совершал подвиги у Сапун-горы, помогая Анапской дивизии продвигаться и освобождать Севастополь», – написала она.

«Наши народы вместе защищали Сталинград, освобождали Украину и Белоруссию, а затем и Европу. Вместе сражались с абсолютным злом, которому невозможно найти оправдание, и десятки лет жили рука об руку, не разнося по площади лозунги воинствующего национализма», – подчеркнула телеведущая.

По словам Канделаки, каждый российский турист, приезжающий в Грузию на фоне напряженности последнего десятилетия, является «послом братского народа, который кладет свой кирпичик в основание нашей общей истории». «Несмотря на то, что мой пост – капля в море негативной информации, окружающей взаимоотношения наших стран, я считаю своим долгом напоминать о том, что в годы самых серьезных испытаний мы не разбежались, не бросили друг друга, а были рядом до общей победы», – написала она.

«Коллективный Саакашвили сойдет на нет. Аферы и коррумпированность его сообщников рано или поздно станут очевидными для каждого простого грузина. Я считаю, что сейчас важно сохранить все, что нас объединяет, ведь когда этот морок сойдет, нам будет легче писать новую страницу сотрудничества и дружбы», – заключила Канделаки.

Напомним, Россия ввела ограничения против Грузии из-за организованных оппозицией и частью общества антироссийских акций протеста.

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