Осужден один из главарей «банды Трунова» Челентано

Один из лидеров «банды Трунова» Анатолий Радченко по прозвищу Челентано был приговорен к 24 годам лишения свободы по решению Новосибирского горсуда.

«Признать Радченко Анатолия Леонидовича виновным в совершении преступлений... Назначить окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 24 года со штрафом в размере 1 млн рублей. Наказание надлежит отбывать в колонии строгого режима», – огласила приговор судья Анна Турченко, передает РИА «Новости».

Суд установил, что Радченко осознавал общественную опасность совершенных преступлений и действовал умышленно, действия подсудимого не происходили из-за психического заболевания, он вменяем.

Радченко был главой одного из подразделений преступного сообщества Александра Трунова. Радченко руководил вооруженной бандой, которая убивала неугодных граждан, противодействовавших преступникам.

Радченко также руководил организацией преступлений и сам принимал в них участие, обеспечивал членов организации оружием и боеприпасами, готовил к совершению преступлений.

Он обучал подопечных навыкам обращения с оружием и вел идеологическую подготовку, установил суд.

В ходе процесса Радченко не признал вины, он заявил, что не участвовал в преступной группе и не совершал преступлений. Подсудимый заявлял, что уголовное дело в отношении него было сфабриковано.

Рассмотрение уголовного дела Радченко проходило в закрытом режиме, ему инкриминировали особо тяжкие преступления по шести статьям Уголовного кодекса, включая «бандитизм», «создание и руководство преступным сообществом», «убийство и покушение на убийство» и т. д.

По версии следствия, Радченко в преступном сообществе Александра Трунова, в 2012 году приговоренного к 22 годам колонии строгого режима, управлял киллерами и сам совершал убийства. В 2014 году Радченко был задержан в Австрии и в 2015-м экстрадирован в Россию.

В октябре в участии в преступном сообществе был признан виновным бывший вице-мэр Новосибирска Александр Солодкин.