При крушении вертолета в районе Багамских островов погиб американский миллиардер

При крушении вертолета в районе Багамских островов погибли семь человек, в их числе американский миллиардер Кристофер Клайн, сообщил американский интернет-ресурс Metro News.

Информацию Associated Press о гибели семи американских граждан подтвердили представители полиции на Багамских островах. Вертолет направлялся в город Форт-Лодердейл в штате Флорида, передает ТАСС.

Клайн проживал в американском штате Западная Вирджиния. По оценкам журнала Forbs, его состояние превышало 1,8 млрд долларов.