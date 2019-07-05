В партии Зеленского предупредили об опасности срыва выборов в Раду

Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков предупредил, что повторная жеребьевка очередности партий в избирательном бюллетене может привести к срыву выборов в Верховную раду, запланированных на 21 июля.

Разумков допустил, что решение о повторной жеребьевке является одной из технологий срыва выборов, передает ТАСС.

«Ситуация достаточно опасная, поскольку часть бюллетеней уже напечатана. Это может привести к срыву выборов, потому что эти бюллетени нужно перепечатать, а на это надо иметь ресурс, который в бюджете не предусмотрен», – сказал глава партии «Слуга народа» в эфире украинского телеканала «1+1».

Он выразил надежду, что суд высшей инстанции сможет предотвратить такое развитие событий. «Надеюсь, что суд примет взвешенное, сбалансированное решение, и этого не произойдет, потому что под угрозой выборы на Украине», – подчеркнул Разумков.

В четверг Шестой апелляционный административный суд постановил провести повторную жеребьевку очередности партий в избирательном бюллетене. Изначально ЦИК зарегистрировал на выборы в Раду списки 21 политической партии, после чего была проведена жеребьевка, утверждена форма, цвет и текст бюллетеня. Однако 29 июня во исполнение решения Верховного суда комиссия зарегистрировала кандидатов в депутаты по списку партии «Движение новых сил Михаила Саакашвили» без проведения жеребьевки.

Напомним, досрочные выборы в парламент Украины состоятся 21 июля.

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