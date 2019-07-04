Ярославские рабочие записали рэп против санкций

Рабочие ПАО «Автодизель» (входит в «Группу ГАЗ») сняли видеоклип на песню в стиле рэп собственного сочинения, в котором выступили против американских санкций, рассказал работник завода и автор идеи Илья Бондаренко.

Съемки клипа проходили на территории завода. На видео показаны цеха, кабинеты работников, процесс сборки двигателей. Композицию исполняют работники, которые называют в песне завод своим «вторым домом». В тексте говорится, что сотни тысяч сотрудников «могут оказаться за бортом» из-за санкций, из-за чего «потеряет опору родной автопром», передает РИА «Новости».

«Кто же? Кто услышит нас? Save GAZ, save GAZ. Сохрани рабочий класс! Save GAZ, save GAZ», – поется в припеве.

Клип сопровождается англоязычными субтитрами.

Илья Бондаренко, который работает на предприятии уже восемь лет и занимает должность начальника отдела стендовых испытаний, рассказал, что много лет занимается рэпом. Работники его поддержали. Текст песни написала сотрудница завода Лариса Белова.

Автор идеи заявил, что работники завода пока не знают, насколько реальна возможность остаться без работы, однако предполагают, что угроза есть.

«Возможно, когда введут санкции, части комплектующих у нас не будет», – сказал Бондаренко.

По его словам, работники завода рассчитывают, что клип посмотрят в США.

«Конечно, мне бы хотелось, чтобы наша песня что-то изменила. Американцы заявляют, что санкции не направлены против простых людей, но это не так. Мы, работники завода, – как раз те простые люди, на которых эти санкции могут негативно отразиться!», – заключил он.

Весной 2018 года Минфин США ввел санкции против бизнесмена Олега Дерипаски и его компаний, включая «Группу ГАЗ». Однако санкционные сроки постоянно переносились.