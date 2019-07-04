Глава РВИО оценил значение пакта Молотова – Риббентропа

Председатель попечительского совета РВИО, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что договор о ненападении, заключенный Советским Союзом с Германией в августе 1939 года, помог СССР выстоять в Великой Отечественной войне.

В ходе выступления на пресс-конференции, посвященной предстоящему 1 сентября 80-летию со дня начала Второй мировой войны, Иванов обратил внимание на то, что советско-германский пакт 1939 года используется на Западе для обвинений СССР в якобы фактическом провоцировании войны.



«Я согласен с тем, что история не знает сослагательного наклонения. Но представим себе, что бы получилось, если бы советско-германский договор не был бы заключен. Мы получили бы начало агрессии против Советского Союза не с тех рубежей, с которых это произошло, а гораздо восточнее. И мы не получили бы два-три месяца героического сопротивления Советской Армии, которые дали нам возможность эвакуировать оборонные предприятия на Восток, подогнать сибирские дивизии, отстоять Москву, ценой огромных, страшных жертв отстоять Ленинград», – передает РИА «Новости» слова Иванова.



По его словам, этот пакт помог СССР не воевать на два фронта

«Если бы не был подписан в 1939 году договор с фашистской Германией, мы сильно рисковали бы иметь войну на два фронта – и с Японией, и с Германией. После подписания этого договора в Японии, документы разведки это подтверждают, решили, что один на один воевать с Советским Союзом не резон», – заявил Иванов.

В понедельник были впервые опубликованы советские оригиналы договора о ненападении, заключенного между СССР и Германией в 1939 году.

Напомним, ранее газета ВЗГЛЯД писала, чего добился СССР, пытаясь отсрочить великую войну.

