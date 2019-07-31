Актер Владимир Машков посетил форум «Таврида»

Художественный руководитель театра Олега Табакова Владимир Машков посетил форум деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0», задать вопросы актеру смогли 400 молодых продюсеров, режиссеров, вайнеров, клипмейкеров, художников-аниматоров, интервьюеров, авторов и актеров интернет-сериалов и короткометражных фильмов из всех регионов страны.

Эксперт ответил на вопросы участников, поделился опытом и рассказал о своих правилах жизни, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«То, чем вы занимаетесь здесь, – невероятно важно. Но что вы отсюда увезете – это следующий вопрос, который вы будете задавать себе всю дальнейшую жизнь. Победы и поражения в нашей жизни существуют рядом. У меня много знакомых, которые занимаются боксом. Они говорят, что победа длится ровно столько, сколько рука держится наверху после боя. Это секунды. Потом на ринг выйдет следующий претендент. Поэтому живите в правильных эмоциях, с сосредоточенной радостью», – высказался Владимир Машков.

На вопрос участника о том, как развить творческую индивидуальность и на чем сфокусироваться, Машков ответил: «Вы должны развивать внимание и воображение. Фокус внимания должен быть на силе, свободе и желании. Это важные составляющие сосуществования. Действуйте по принципу «хочу, могу, должен». Мудрость нашей жизни состоит в том, на что мы обращаем внимание, а на что нет».

«Наверняка, вы все талантливые ребята, но талант вам не принадлежит. Талант раздается свыше в разных пропорциях. Как только вы решите, что талант ваша собственность, будет крах. Он капризен и пуглив. Талант может неожиданно спрятаться. Ваша задача – его беречь», – рассказал Владимир Машков.

О впечатлениях от творческой встречи высказалась участница форума Анастасия Костикова из Смоленской области: «Наверное, все, что сказал Владимир, важно для любого творческого человека. Никто не может нам гарантировать успех. Все зависит от нас самих и от удачи. Нам повезло оказаться здесь, теперь нужно только посмотреть, получится ли у нас применить эти знания или нет».

Также вечером в тот же день прошла встреча актера с жителями Судака, на которой Владимир Машков представил фильм «Движение вверх» в городском кинотеатре «Чайка».

«Здорово, что благодаря форуму даже мы можем встретиться с известными людьми. Могу представить, сколько всего нового участники Тавриды узнали от Владимира, ведь даже мы так воодушевлены за эту короткую встречу с ним», – поделилась своими впечатлениями жительница Судака Ирина Дунаева.

Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» проводится в Крыму с 2015 года. В 2019 году проект расширяется до формата арт-кластера и теперь включает в себя традиционный форум (проводится с 11 мая по 5 октября), фестиваль творческих сообществ «Таврида – АРТ» (пройдет с 20 по 26 августа), а также капитальное строительство стационарного образовательного центра «Арт-резиденция «Таврида» (окончание строительства в 2022 году). Организатор проекта – Центр развития культурных инициатив.