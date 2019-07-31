«Союз» с грузовым кораблем «Прогресс МС-12» стартовал с Байконура

С космодрома Байконур осуществлен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-12», сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Через девять минут после старта корабль должен отделиться от третьей ступени ракеты и взять курс на МКС. Причаливание «грузовика» к стыковочному модулю намечено на 18:35 мск, передает РИА «Новости».

Как сообщил представитель подмосковного центра управления полетами, в 15:19 мск корабль успешно вышел на околоземную орбиту.

По его словам, произошло отделение космического аппарата от третьей ступени ракеты-носителя.

Ранее в Роскосмосе сообщали, что грузовой корабль «Прогресс МС-12» отправится к МКС по сверхбыстрой трехчасовой схеме: два витка вокруг Земли или три часа.

Корабль доставит на станцию 1,2 тонны сухих грузов, более тонны топлива в баках системы дозаправки, 420 кг воды, 50 кг сжатого газа в баллонах. За 2019 год это 13-й российский космический пуск.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД