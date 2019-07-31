Пытавшийся попить воду из стиральной машины кот взорвал соцсети

В социальные сети попало видео, на котором кот попытался выпить воду из работающей стиральной машинки.

На портале Reddit была опубликована видеозапись, где кот сперва пытается облизать дверцу стиральной машины, а затем пытается поддеть воду лапой.

Кот испытывает недоумение, почему выпить воду никак не получается. Видео собрало 15 тыс. лайков и большое количество положительных комментариев.

«День 2: все еще не могу добраться до воды. В каком аду я нахожусь? Моя жажда просит утоления. Я вижу воду, но не могу до нее дотянуться. Пожалуйста, пусть эта пытка закончится, я не могу этого вынести», – отметил пользователь.

«Будь ты проклята, неуловимая водяная машина», – написал другой.

«Может, кот хочет пить из водопроводной системы? Любит ли он пить прямо из-под крана?» – задались вопросом в Сети.

«Все-все... пожалуйста, будьте осторожны с вашими кошками, попадающими в стиральную машину или сушилку перед началом стирки... всегда проверяйте, нет ли там домашних животных!! Безопасность прежде всего! А видео супермилое», – предостерегла девушка.

Ранее в соцсетях распространился ролик, на котором энергичный рыжий кот использует автомобильную шину в качестве колеса для хомяка.