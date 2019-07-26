Энергичный кот изобразил из себя хомяка в колесе

В соцсетях распространился ролик, на котором энергичный рыжий кот использует автомобильную шину в качестве колеса для хомяка.

Кот в городе Лэшань китайской провинции Сычуань запрыгнул в вертикально стоящую автомобильную шину и с удивлением обнаружил, что ее можно использовать в качестве развлечения. Коту даже удалось стабилизироваться и продолжить движение вперед, когда колесо набрало скорость.

Снимавший видео мужчина сообщил, что кошка продолжала катиться в колесе, пока оно не уперлось в бордюр, пишет Daily Mail.