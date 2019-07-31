У украинской певицы в Москве украли икону

У украинской певицы Марии Россинской в Москве похитили икону за 5 тыс. рублей, сообщил знакомый с ситуацией источник.

Украинскую певицу Марию Россинскую обокрали в кафе центре столицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» знакомый с ситуацией источник.

«В правоохранительные органы Москвы обратилась 28-летняя уроженка Украины Мария Россинская. Девушка сообщила, что в кафе на улице Тверская она оставила на полу без присмотра икону стоимостью 5 тыс. руб., а когда вернулась, иконы уже не было», – рассказал собеседник агентства «Москва».

Он отметил, что по этому факту было возбуждено уголовное дело о краже.

В июле сообщалось, что уборщица одной из гостиниц Москвы украла из номера постоялицы ювелирные украшения на 800 тыс. рублей.