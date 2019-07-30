Климкин рассказал о потере самообладания на встрече с Лавровым

Глава МИД Украины Павел Климкин в интервью украинским СМИ рассказал, как поссорился с российским коллегой Сергеем Лавровым в марте 2016 года во время «нормандской встречи».

«Мы не дрались, но это был очень эмоциональный момент, когда мы обсуждали политических заключенных, и в какой-то момент я действительно бросил через стол бумаги», – сказал Климкин в интервью «Укринформу».

Он добавил, что в этот момент высказал в адрес Лаврова некие слова, но повторять их в интервью отказался.

«Я считаю, что каждый человек имеет право на эмоции, если они настоящие, и всегда буду это отстаивать. Но, поскольку все равно нужно разговаривать с русскими, надо сохранять какой-то контакт», – отметил Климкин.

Глава украинского МИД подчеркнул, что не перестает жать руку Лаврову на встречах «нормандского формата».

«Это не значит, что мы хорошо относимся друг к другу, но, тем не менее, мы жмем руки как представители двух стран, ведущих переговоры друг с другом», – уточнил Климкин.

В июне президент Украины Владимир Зеленский обвинил Климкина в самовольстве, так как МИД Украины не уведомил главу государства о ноте из Москвы по украинским морякам и ответе на нее.

Позже Климкин заявил, что ноту Москве ведомство могло направить и без согласования с президентом и ушел в политический отпуск.