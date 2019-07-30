Российские ученые разработали инновационное ядерное топливо

В Томском политехническом университете придумали ядерное топливо из тория для ядерных систем нового поколения, сообщил представитель вуза.

В ТПУ рассказали, что расширение сырьевой базы ядерной энергетики в будущем может быть осуществлено при использовании тория, запасы которого на планете очень велики. Данные исследования опубликованы в AIP Conference Proceedings.

Томские ученые разработали технологию синтеза, помогающую изготавливать различные типы ядерного топлива с дополнительными внутренними барьерами безопасности.

«В нашем случае продуктом плазмохимического синтеза является нанодисперсный порошок смеси оксидов и карбидов металлов. Порошок является основой нового класса ядерных топливных материалов, свойства которых позволяют построить ядерные энергоустановки следующего IV поколения», – передает РИА «Новости» слова научного руководителя проекта Игоря Шаманина.

В ходе исследования ученые также изучили кинетику протекания плазмохимических реакций. Например, если стабильность плазменного потока не обеспечена и возможен выход за пределы рабочего температурного диапазона, свойства продукта значительно ухудшаются.

Напомним, ранее в РАН решили использовать лед с Луны для создания водородного топлива.