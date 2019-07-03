В Минтранспорта рассказали о переговорах с Чехией по перелетам

Авиавласти России и Чехии ведут переговоры по полетам между странами, Минтранс надеется на решение вопроса до 7 июля, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.

Дитрих сообщил, что в данный момент «идут переговоры авиационных властей», российская сторона рассчитывает к 7 июля прийти к совместному с Чехией решению, передает РИА «Новости».

Он добавил, что не хотел бы давать оценок произошедшему.

«Для нас сейчас важно не потерять авиасообщение, я думаю, что это в интересах обеих сторон. Для нас важно не оставить наших граждан без авиасообщения, над этой задачей мы сейчас работаем», – подчеркнул министр.

Напомним, во вторник авиационные власти Чехии аннулировали выданные «Уральским авиалиниям» разрешения на выполнение полетов, рейсы были отменены. Такая же ситуация произошла и с компанией «Аэрофлот».

Чешская сторона заявляла, что ситуация началась после того, как министерства транспорта двух стран не смогли договориться о частоте полетов национальных перевозчиков.

В свою очередь Минтранс обвинил Чехию в нарушении соглашения о воздушном сообщении, однако позже сообщил о возобновлении полетов до 7 июля.

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