На Украине предложили штрафовать за «русский мат»

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект «О противодействии сквернословию», который предусматривает штрафы и исправительные работы в наказание за употребление нецензурной речи.

Автором законопроекта выступила народный депутат Ольга Богомолец. Текст законопроекта опубликован на сайте Верховной Рады.

Законопроект предполагает введение штрафов за мат в аудиовизуальном виде. Это касается не только телевидения, но и интернета. К примеру, личного видеоблога на YouTube или в Facebook.

Так, предполагается штраф в 25-47 долларов за маты, альтернативное наказание – 40-60 часов общественных работ, или исправительные работы на срок один-два месяца с отчислением 20% заработка, или административный арест до 15 суток.

Если же нарушение осуществило публичное лицо, то ему грозит наказание в виде штрафа 47-63 доллара или аналогичные альтернативные варианты.

Кроме того, правительству предлагают создать перечень слов и выражений, которые будут определяться как нецензурная брань. Слово будет считаться нецензурным, в том числе, при изменении любой буквы.

Деньги, вырученные за штрафы, направляются в «Украинский культурный фонд» – ведомство, подконтрольное Минкульту.

При этом в пояснительной записке к законопроекту особо отмечается, что нецензурщина – это «российское изобретение, чуждое украинцам».

Напомним, в конце 2013 года Роскомнадзор составил список из четырех слов, за употребление которых СМИ будут получать официальное предупреждение, прочие бранные выражения допустимы в прессе и на сайтах с возрастным ограничением «16+», а на радио и телевидении – после 21.00.

После такого нововведения нецензурная брань в российских СМИ с 2015 года стала встречаться почти в пять раз реже.