Церковь назвала имена погибших при пожаре подводников

Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан выразил соболезнования в связи с гибелью 14 моряков Северного флота и сообщил, что во всех храмах митрополии пройдут панихиды и литии.

«Во всех храмах нашей Мурманской митрополии будут совершены панихиды и литии по погибшим дорогим нашим землякам - почившим воинам-подводникам», – говорится в сообщении Мурманской епархии.

В сообщении указано, что «офицеры были настоящими профессионалами высокого класса».

«Каждый профессиональный военный, вступая на стезю служения своей Родине, принимает в свое сердце эту готовность «отдать свою жизнь за други своя». В этой постоянной готовности состоит все высшее достоинство, мужество, благородство и тяжесть военной службы», – отметили в епархии.

Храм «Спас-на-Водах» в Мурманске опубликовал имена подводников, за которых будут проводить молебные прошения об упокоении душ. В списке 14 человек: Дионисий, Константин, Сергий, Константин, Виктор, Димитрий, Владимир, Андрей, Александр, Владимир, Михаил, Александр, Николай, Дионисий.

Напомним, 1 июля на спускаемом аппарате глубоководной атомной подлодки АС-12 «Лошарик» произошел пожар, погибли 14 моряков-подводников. В качестве возможных причин эксперты называли газете ВЗГЛЯД замыкание в электроустановках и взрыв газа.

Президент Владимир Путин сообщил, что среди погибших при пожаре было семь капитанов первого ранга, два Героя России. Позже было названо место службы погибших. В среду в Североморск прибыл министр обороны России Сергей Шойгу.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этой трагедии.