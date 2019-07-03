Греция разъяснила вопрос со швартовкой российских военных кораблей

Греция не будет запрещать российским кораблям заход в свои порты, несмотря на американский «Закон о сотрудничестве в области безопасности и энергетики в Восточном Средиземноморье», заявил источник в правительстве страны.

«Не идет речи о том, что это повлияет на швартовку российских кораблей в Греции», – передает РИА «Новости» слова источника.

В последнее время США говорят о желании укреплять сотрудничество с Кипром и Грецией. Так, в Конгресс был внесен проект закона о сотрудничестве в области безопасности и энергетики в Восточном Средиземноморье, который пересматривает стратегию Вашингтона с учетом изменений в Восточном Средиземноморье, включая открытие крупных газовых месторождений и ухудшение отношений Турции как с самими США, так и со всеми ключевыми региональными американскими партнерами.

Напомним, в конце мая 2019 года председатель комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США Элиот Энгел (демократ от штата Нью-Йорк) предложил главе Кипра Никосу Анастасиадису дружить против «злобных махинаций России».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД