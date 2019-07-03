Беспилотник США провел разведку у западных границ России

Стратегический беспилотный аппарат RQ-4A Global Hawk ВВС США совершил разведывательный полет у западной границы России.

Беспилотник с бортовым номером 04-2021, взлетевший с авиабазы в Италии, был замечен у границ Калининградской области и Белоруссии накануне в 18.50 (мск), сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.

Ранее американские беспилотники также были замечены у берегов Крыма и над Донбассом.