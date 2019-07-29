МИД России заявил о настрое США на слом правовой базы ближневосточного урегулирования

МИД России считает, что выступление представителя США во время заседания Совбеза ООН по ближневосточной проблематике 24 июля в очередной раз продемонстрировало настрой Америки на слом международно-правовой базы ближневосточного урегулирования.

«Деструктивная позиция американцев, противоречащая подходам подавляющего большинства членов международного сообщества, еще раз демонстрирует линию, направленную на слом международно признанной правовой базы ближневосточного урегулирования, закрепленной в поддержанных в том числе Вашингтоном резолюциях СБ ООН», – приводит ТАСС слова российского дипведомства.

По словам представителя МИД России, в выступлении специального представителя США на заседании СБ ООН Джейсона Гринблатта уже содержались намеки «на бесполезность поиска консенсуса по ближневосточного урегулированию в стенах ООН и никчемность соответствующих резолюций Совета».

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