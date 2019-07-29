В Индии пытавшиеся помыться дети утонули в канаве

На востоке Индии семеро детей утонули в канаве с дождевой водой, когда пытались помыться, сообщили местные СМИ.

Как пишет издание Times of India, трагедия произошла в деревне Дойла (Doila) в индийском штате Бихар, сильно пострадавшим от наводнений и дождей, передает РИА «Новости». Погибшим детям было от 8 до 10 лет, двоих детей жителям деревни смогли спасти.

Девять детей пошли к канаве с дождевой водой на обочине дороги. Некоторые из них поскользнулись и провалились глубже под воду, началась паника. В итоге дети не смогли выбраться из канавы, в которой осела грязь. Детей быстро отвезли в больницу, но врачам оставалось лишь констатировать их смерть.

По данным газеты, родственники потребовали у властей штата компенсации.

Напомним, в феврале 2018 года под Новосибирском двое детей утонули в вырытой коммунальщиками яме.