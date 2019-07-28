Китайские СМИ пожалели об утрате Сахалина

В древние время Сахалин находился под китайской юрисдикцией, однако в 50-е годы XIX века государство ослабло, став легкой мишенью для стран с мощным флотом, пишет китайский портал Sohu.

В обмен на обещание поддерживать Китай в борьбе против Британии и Франции Российская империя получила значительные территории на северо-востоке, в том числе и Сахалин, передает РИА «Новости» содержание публикации.

Автор статьи отмечает, что остров богат природными ресурсами. Так, там обнаружены месторождения нефти, которые содержат около 7 млрд тонн черного золота. По оценке Sohu, эти запасы могут принести России 500 млрд долларов.

«Поэтому утрата Сахалина – большая потеря для Китая», – подчеркивает автор публикации.

В статье также говорится, что во время раскопок российские археологи обнаружили каменную стелу с древними иероглифами. Их китайских коллег «охватила грусть» от увиденного: на артефакте были написаны стихи императора Цяньлуна, правившего в XVIII веке.

В поэтической форме он рассказывал о своих успехах и утверждал, что «никто не сможет с ним сравниться». «Если бы он только знал, что земля, на которой он тогда стоял, впоследствии перейдет России», – сетует автор статьи. «Сейчас его слова кажутся нам смешными, поэтому можно сказать, что, написав данные строчки, он утратил свое достоинство», – заключает журналист Sohu.