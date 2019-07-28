В Мурманске открылась первая рыбная ярмарка

Более 100 наименований рыбы, рыбной продукции, морепродуктов и морских деликатесов представлено на первой рыбной ярмарке в рамках проекта «Наша рыба», которая открылась в торговом центре «Форум» в Мурманске.

На ярмарке торгуют свежайшей охлажденной рыбой, на днях доставленной рыбаками с промысла, свежеморожеными лососем, форелью, окунем, треской, палтусом, масляной, минтаем, путассу и пикшей. Широкий ассортимент рыбных филе и стейков, консервов и пресервов, вяленой и соленой рыбы, рыбы холодного и горячего копчения. На прилавках с морепродуктами: креветки, кальмары и гребешки, ламинария и морские ежи, печень трески, изготовленная в море, говорится в сообщении на сайте правительства Мурманской области.

Попробовать и приобрести качественную рыбу и рыбные продукты на ярмарке можно по ценам на 25-30% ниже рыночных.

Еженедельная рыбная ярмарка – часть инициированного главой области Андреем Чибисом проекта «Наша рыба», основная цель которого – дать возможность мурманчанам покупать качественную и недорогую рыбу отечественного улова. Проект реализуется в двух направлениях: розничная продажа рыбы практически без наценки и стартовавшие в минувшую субботу еженедельные рыбные ярмарки.

На открытии ярмарки врио губернатора поблагодарил за социальную ответственность поставщиков рыбы и партнеров акции – Союз рыбопромышленников Севера и Ассоциацию прибрежных рыбопромышленников и фермерских хозяйств Мурмана и подчеркнул, что проект «Наша рыба» будет постоянным. Задачи на ближайшее будущее – стабильные поставки, расширение ассортимента и географии.

«Мы внимательно наблюдаем за тем, какой спрос, какая реакция, какие пожелания, чтобы настроить проект под пожелания мурманчан. Спрос очень высокий. За первые четыре дня работы проекта в рознице, в торговых точках ушло 12 тонн охлажденной рыбы при том, что до этого среднее потребление охлажденной рыбы по всей области составляло всего 3 тонны. Как и обещали, мы открыли ярмарку и будем ее расширять, в Мурманске такого не хватает. Будем стараться, чтобы в магазинах области рыба тоже была», – отметил Чибис.

Глава региона попросил северян с пониманием отнестись к тому, что охлажденная рыба в торговых точках проекта «Наша рыба» бывает с перебоями: поставки напрямую зависят от ситуации на промысле, которая не всегда бывает благоприятной. При этом в проекте всегда есть замороженная рыба по сниженным ценам. С 14 июля проект «Наша рыба» реализуется в 13 торговых точках в шести городах Мурманской области.

Рыбные ярмарки будут проходить каждую субботу с 10.00 до 17.00 по местному времени. К месту проведения ярмарки курсирует бесплатный автобус.

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