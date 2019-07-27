Пушков объяснил желание бывшей ГДР отменить санкции против России

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал результаты проведенного в Германии социологического опроса, согласно которому 72% жителей восточной части ФРГ и 54% западной хотят сближения с Россией.

«Это означает: они не согласны с политикой санкций; считают отношения с Москвой важнее для Германии, чем зацикленность на Украине; вопреки истерии в СМИ, не видят причин для вражды. Сдвиги в Европе налицо», – отметил сенатор в своем Twitter.

Ранее в субботу немецкое издание Der Tagesspiegel написало, что многим из жителей бывшей ГДР сложно представить Крым не в составе России.

В начале июля сообщалось, что большинство жителей Восточной Германии выступили за отмену санкций против России.

Премьер-министр федеральной земли Саксония (ФРГ) Михаэль Кретшмер ранее выступал за отказ от санкций против России.