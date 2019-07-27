Подросток утонул во время экскурсии в Свердловской области

Подросток утонул в реке Реж во время экскурсии для детей из детского дома в Свердловской области, сообщил руководитель пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых.

Горелых сообщил, что погибший мальчик «находился на экскурсии в составе группы детей из детского дома и вожатого», передает РИА «Новости».

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа в составе сотрудников Следственного комитета, полиции и МЧС. Тело ребенка уже подняли водолазы Службы спасения Свердловской области. Следователь провел осмотр места происшествия.

В данный момент допрашиваются свидетели, выясняются причины и условия трагедии.

Старший помощник прокурора области Марина Канатова сообщила, что прокуратура организовала проверку по факту гибели подростка.

«Будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья при организации выездного мероприятия для детей-сирот. Будет установлено, почему детей сопровождал только один сотрудник социального учреждения, а также имело ли место, где купались дети, необходимые разрешения и необходимую инфраструктуру», – отметила она.

Ранее подросток умер на военно-полевых сборах в Якутии.