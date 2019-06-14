Подросток умер на военно-полевых сборах в Якутии

В Мирнинском районе Якутии во время военно-полевых сборов погиб 16-летний студент, сообщил региональный СУ СК.

Студент технического колледжа скончался в больнице после участия в военно-полевых сборах. Он почувствовал себя плохо во время утренней зарядки, сообщается на сайте.

«8 июня 2019 года во время утренней зарядки 16-летний студент колледжа почувствовал недомогание. Он был доставлен в больницу, где позже скончался», – говорится в сообщении.

Следователи проводят проверку по факту случившегося. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

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